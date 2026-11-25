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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 49
Ash-Shu'ara
49
26:49
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ٤٩
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩
قَالَ
ﲅ
ءَامَنتُمۡ
ﲆ
لَهُۥ
ﲇ
قَبۡلَ
ﲈ
أَنۡ
ﲉ
ءَاذَنَ
ﲊ
لَكُمۡۖ
ﲋﲌ
إِنَّهُۥ
ﲍ
لَكَبِيرُكُمُ
ﲎ
ٱلَّذِي
ﲏ
عَلَّمَكُمُ
ﲐ
ٱلسِّحۡرَ
ﲑ
فَلَسَوۡفَ
ﲒ
تَعۡلَمُونَۚ
ﲓﲔ
لَأُقَطِّعَنَّ
ﲕ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲖ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲗ
مِّنۡ
ﲘ
خِلَٰفٖ
ﲙ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
ﲚ
أَجۡمَعِينَ
ﲛ
٤٩
ﲜ
[49] เขากล่าวว่า พวกท่านศรัทธาต่อเขาก่อนที่ฉันจะอนุญาตแก่พวกท่านกระนั้นหรือ แน่นอนเขาต้องเป็นหัวหน้าของพวกท่านซึ่งได้สอนการเล่นกลแก่พวกท่านแล้วพวกท่านจะรู้ แน่นอนฉันจะตัดมือของพวกท่านและเท้าของพวกท่านสลับข้างกันและแน่นอนฉันจะแขวนตรึงไว้ทั้งหมด
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