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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 48
Ash-Shu'ara
48
26:48
رب موسى وهارون ٤٨
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٤٨
رَبِّ
ﲁ
مُوسَىٰ
ﲂ
وَهَٰرُونَ
ﲃ
٤٨
ﲄ
[48] พระเจ้าของมูซา และฮารูน
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