ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 47
Ash-Shu'ara
47
26:47
قالوا امنا برب العالمين ٤٧
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
قَالُوٓاْ
ﱼ
ءَامَنَّا
ﱽ
بِرَبِّ
ﱾ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱿ
٤٧
ﲀ
[47] พวกเขากล่าวว่า เราศรัทธาต่อพระเจ้าแห่งสากลโลก
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน