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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 45
Ash-Shu'ara
45
26:45
فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون ٤٥
فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٥
فَأَلۡقَىٰ
ﱯ
مُوسَىٰ
ﱰ
عَصَاهُ
ﱱ
فَإِذَا
ﱲ
هِيَ
ﱳ
تَلۡقَفُ
ﱴ
مَا
ﱵ
يَأۡفِكُونَ
ﱶ
٤٥
ﱷ
[45] ครั้นแล้วมูซาก็ได้โยนไม้เท้าของเขา ณ บัดนั้นมันได้กลืนสิ่งที่พวกเขาได้ลองมันขึ้น
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