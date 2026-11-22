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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 43
Ash-Shu'ara
43
26:43
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ٤٣
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٤٣
قَالَ
ﱝ
لَهُم
ﱞ
مُّوسَىٰٓ
ﱟ
أَلۡقُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
أَنتُم
ﱢ
مُّلۡقُونَ
ﱣ
٤٣
ﱤ
[43] มูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่า จงโยนซิสิ่งที่พวกท่านจะต้องโยน
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