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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 39
Ash-Shu'ara
39
26:39
وقيل للناس هل انتم مجتمعون ٣٩
وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ٣٩
وَقِيلَ
ﳖ
لِلنَّاسِ
ﳗ
هَلۡ
ﳘ
أَنتُم
ﳙ
مُّجۡتَمِعُونَ
ﳚ
٣٩
ﳛ
[39] และได้มีประกาศแก่มหาชน พวกท่านจะไปร่วมชุมนุมด้วยไหม
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Tafsir Fathul Majid
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