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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 37
Ash-Shu'ara
37
26:37
ياتوك بكل سحار عليم ٣٧
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍۢ ٣٧
يَأۡتُوكَ
ﳋ
بِكُلِّ
ﳌ
سَحَّارٍ
ﳍ
عَلِيمٖ
ﳎ
٣٧
ﳏ
[37] เพื่อที่นักเล่นกลผู้ช่ำชองทุกคนจะได้มาหาท่าน
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