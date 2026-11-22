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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 31
Ash-Shu'ara
31
26:31
قال فات به ان كنت من الصادقين ٣١
قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٣١
قَالَ
ﲜ
فَأۡتِ
ﲝ
بِهِۦٓ
ﲞ
إِن
ﲟ
كُنتَ
ﲠ
مِنَ
ﲡ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲢ
٣١
ﲣ
[31] เขากล่าวว่า ก็จงนำมันมาซิ หากเจ้าเป็นคนจริง
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