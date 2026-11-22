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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 29
Ash-Shu'ara
29
26:29
قال لين اتخذت الاها غيري لاجعلنك من المسجونين ٢٩
قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ٢٩
قَالَ
ﲍ
لَئِنِ
ﲎ
ٱتَّخَذۡتَ
ﲏ
إِلَٰهًا
ﲐ
غَيۡرِي
ﲑ
لَأَجۡعَلَنَّكَ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلۡمَسۡجُونِينَ
ﲔ
٢٩
ﲕ
[29] เขากล่าวว่า หากเจ้ายึดถือพระเจ้าอื่นจากฉัน ฉันจะให้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ต้องขัง
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