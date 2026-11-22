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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 26
Ash-Shu'ara
26
26:26
قال ربكم ورب ابايكم الاولين ٢٦
قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٦
قَالَ
ﱴ
رَبُّكُمۡ
ﱵ
وَرَبُّ
ﱶ
ءَابَآئِكُمُ
ﱷ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱸ
٢٦
ﱹ
[26] เขา (มูซา) กล่าวอีกว่า พระเจ้าของพวกท่าน และของบรรพบุรุษสมัยก่อน ๆ นั้นด้วย
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