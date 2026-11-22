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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 25
Ash-Shu'ara
25
26:25
قال لمن حوله الا تستمعون ٢٥
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٢٥
قَالَ
ﱮ
لِمَنۡ
ﱯ
حَوۡلَهُۥٓ
ﱰ
أَلَا
ﱱ
تَسۡتَمِعُونَ
ﱲ
٢٥
ﱳ
[25] เขาได้กล่าวแก่ผู้อยู่รอบ ๆ เขาว่า พวกท่านได้ยินไหม
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