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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 24
Ash-Shu'ara
24
26:24
قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ٢٤
قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٢٤
قَالَ
ﱣ
رَبُّ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
بَيۡنَهُمَآۖ
ﱨﱩ
إِن
ﱪ
كُنتُم
ﱫ
مُّوقِنِينَ
ﱬ
٢٤
ﱭ
[24] เขา (มูซา) กล่าวว่า พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั่น
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