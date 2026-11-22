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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 23
Ash-Shu'ara
23
26:23
قال فرعون وما رب العالمين ٢٣
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٣
قَالَ
ﱝ
فِرۡعَوۡنُ
ﱞ
وَمَا
ﱟ
رَبُّ
ﱠ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱡ
٢٣
ﱢ
[23] ฟิรเอานฺได้กล่าวว่า และใครคือพระเจ้าแห่งสากลโลก
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