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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 222
Ash-Shu'ara
222
26:222
تنزل على كل افاك اثيم ٢٢٢
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍۢ ٢٢٢
تَنَزَّلُ
ﲜ
عَلَىٰ
ﲝ
كُلِّ
ﲞ
أَفَّاكٍ
ﲟ
أَثِيمٖ
ﲠ
٢٢٢
ﲡ
[222] พวกมันลงมาบนทุกคนที่เป็นผู้โกหกผู้ทำบาปมาก
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