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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 219
Ash-Shu'ara
219
26:219
وتقلبك في الساجدين ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ
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ﲍ
ٱلسَّٰجِدِينَ
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٢١٩
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[219] และการเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้สุญูด
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