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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 217
Ash-Shu'ara
217
26:217
وتوكل على العزيز الرحيم ٢١٧
وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٧
وَتَوَكَّلۡ
ﲂ
عَلَى
ﲃ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲄ
ٱلرَّحِيمِ
ﲅ
٢١٧
ﲆ
[217] และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
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