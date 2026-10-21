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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 215
Ash-Shu'ara
215
26:215
واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين ٢١٥
وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٥
وَٱخۡفِضۡ
ﱳ
جَنَاحَكَ
ﱴ
لِمَنِ
ﱵ
ٱتَّبَعَكَ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱸ
٢١٥
ﱹ
[215] และจงลดปีก ของเจ้าแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้า
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