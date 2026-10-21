После упоминания о совершенстве и величии Корана Аллах поведал о том, что он лишен изъянов и недостатков. Он заботился о нем, когда ниспосылал его Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и будет заботиться о нем вплоть до наступления Судного дня. Эта забота проявляется в том, что Господь оберегает Коран от дьяволов из числа джиннов, а также от дьяволов во плоти, т.е. неверующих людей. Бесы не могли помешать ниспосланию последнего Писания. Если бы они попытались приблизиться к нему на небесах, то были бы поражены падучими звездами. А исказить его на земле они не могли, потому что его читал благородный Джибрил - самый сильный из ангелов, которого все дьяволы обходят стороной. Всевышний сказал: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» (15:9).