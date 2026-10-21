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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 211
Ash-Shu'ara
211
26:211
وما ينبغي لهم وما يستطيعون ٢١١
وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١١
وَمَا
ﱚ
يَنۢبَغِي
ﱛ
لَهُمۡ
ﱜ
وَمَا
ﱝ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱞ
٢١١
ﱟ
[211] และไม่เป็นการเหมาะสมแก่พวกมันและพวกมันก็ไม่สามารถด้วย
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