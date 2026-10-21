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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 203
Ash-Shu'ara
203
26:203
فيقولوا هل نحن منظرون ٢٠٣
فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ٢٠٣
فَيَقُولُواْ
ﳇ
هَلۡ
ﳈ
نَحۡنُ
ﳉ
مُنظَرُونَ
ﳊ
٢٠٣
ﳋ
[203] พวกเขาก็จะกล่าวว่าให้พวกเราได้รับการประวิงบ้างได้ไหม?
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