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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 198
Ash-Shu'ara
198
26:198
ولو نزلناه على بعض الاعجمين ١٩٨
وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٨
وَلَوۡ
ﲦ
نَزَّلۡنَٰهُ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
بَعۡضِ
ﲩ
ٱلۡأَعۡجَمِينَ
ﲪ
١٩٨
ﲫ
[198] และหากว่าเราประทานมันลงมาแก่บางคนในหมู่ชาวต่างชาติ
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