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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 196
Ash-Shu'ara
196
26:196
وانه لفي زبر الاولين ١٩٦
وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٦
وَإِنَّهُۥ
ﲗ
لَفِي
ﲘ
زُبُرِ
ﲙ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲚ
١٩٦
ﲛ
[196] และแท้จริงมันมีอยู่ในคัมภีร์สมัยก่อนๆ
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