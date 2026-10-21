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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 193
Ash-Shu'ara
193
26:193
نزل به الروح الامين ١٩٣
نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١٩٣
نَزَلَ
ﲈ
بِهِ
ﲉ
ٱلرُّوحُ
ﲊ
ٱلۡأَمِينُ
ﲋ
١٩٣
ﲌ
[193] อัรรูหฺผู้ซื่อสัตย์ ได้นำมันลงมา
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน