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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 192
Ash-Shu'ara
192
26:192
وانه لتنزيل رب العالمين ١٩٢
وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٩٢
وَإِنَّهُۥ
ﲃ
لَتَنزِيلُ
ﲄ
رَبِّ
ﲅ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲆ
١٩٢
ﲇ
[192] และแท้จริงมัน เป็นการประทานลงมาของพระเจ้าแห่งสากลโลก
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