فأسقط علينا كسفا من السماء أي جانبا من السماء وقطعة منه ، فننظر إليه ; كما قال : وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم . وقيل : أرادوا أنزل علينا العذاب . وهو مبالغة في التكذيب . قال أبو عبيدة : الكسف جمع " كسفة " مثل سدر وسدرة . وقرأ السلمي وحفص : ( كسفا ) جمع كسفة أيضا وهي القطعة والجانب تقديره كسرة وكسر . قال الجوهري : الكسفة القطعة من الشيء ، يقال أعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف وكسف . ويقال : الكسف والكسفة واحد . وقال الأخفش : من قرأ : " كسفا " جعله واحدا ومن قرأ : " كسفا " جعله جمعا . وقد مضى هذا في سورة " سبحان " وقال الهروي : ومن قرأ : " كسفا " على التوحيد فجمعه أكساف وكسوف ، كأنه قال : أو تسقطه علينا طبقا واحدا ، وهو من كسفت الشيء كسفا إذا غطيته .إن كنت من الصادقين