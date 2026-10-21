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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 185
Ash-Shu'ara
185
26:185
قالوا انما انت من المسحرين ١٨٥
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥
قَالُوٓاْ
ﱇ
إِنَّمَآ
ﱈ
أَنتَ
ﱉ
مِنَ
ﱊ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
ﱋ
١٨٥
ﱌ
[185] พวกเขากล่าวว่า แท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคม
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Tafsir Fathul Majid
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