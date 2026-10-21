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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 165
Ash-Shu'ara
165
26:165
اتاتون الذكران من العالمين ١٦٥
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٥
أَتَأۡتُونَ
ﱤ
ٱلذُّكۡرَانَ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱧ
١٦٥
ﱨ
[165] พวกท่านเข้าหาผู้ชายในหมู่ผู้คนทั้งหลายกระนั้นหรือ
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