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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 16
Ash-Shu'ara
16
26:16
فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ١٦
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦
فَأۡتِيَا
ﲼ
فِرۡعَوۡنَ
ﲽ
فَقُولَآ
ﲾ
إِنَّا
ﲿ
رَسُولُ
ﳀ
رَبِّ
ﳁ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳂ
١٦
ﳃ
[16] ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรเอานฺ แล้วจงกล่าวว่าเราเป็นทูตของพระเจ้าแห่งสากลโลก
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