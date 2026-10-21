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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 145
Ash-Shu'ara
145
26:145
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٤٥
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٤٥
وَمَآ
ﱳ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱴ
عَلَيۡهِ
ﱵ
مِنۡ
ﱶ
أَجۡرٍۖ
ﱷﱸ
إِنۡ
ﱹ
أَجۡرِيَ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
عَلَىٰ
ﱼ
رَبِّ
ﱽ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱾ
١٤٥
ﱿ
[145] และฉันมิได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่าน ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใด นอกจากระเจ้าแห่งสากลโลก
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