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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 13
Ash-Shu'ara
13
26:13
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ١٣
وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ١٣
وَيَضِيقُ
ﲢ
صَدۡرِي
ﲣ
وَلَا
ﲤ
يَنطَلِقُ
ﲥ
لِسَانِي
ﲦ
فَأَرۡسِلۡ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
هَٰرُونَ
ﲩ
١٣
ﲪ
[13] และหัวอกของฉันจะอึดอัด และลิ้นของฉันจะไม่คล่อง ดังนั้นพระองค์ทรงโปรดส่งฮารูนมาช่วยฉันด้วยเถิด
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