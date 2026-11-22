Муса испугался, что не сможет выполнить ответственную миссию, и решил обосновать свои опасения и попросить у Аллаха помощи и поддержки. В другом откровении говорится, что Муса воззвал: «Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи мою миссию! Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Назначь мне помощника из моей семьи - брата моего Харуна (Аарона). Умножь благодаря ему силу мою и позволь ему разделить со мной мою миссию» (20:25–32). Муса сказал: «Господи! Я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня. Мой брат Харун (Аарон) более красноречив, чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом» (28:33–34). Всевышний внял мольбе Мусы, возведя Харуна в ранг пророка.