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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 12
Ash-Shu'ara
12
26:12
قال رب اني اخاف ان يكذبون ١٢
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١٢
قَالَ
ﲛ
رَبِّ
ﲜ
إِنِّيٓ
ﲝ
أَخَافُ
ﲞ
أَن
ﲟ
يُكَذِّبُونِ
ﲠ
١٢
ﲡ
[12] เขา (มูซา) กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงฉันกลัวว่า พวกเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฉัน
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Tafsir Fathul Majid
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