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Ash-Shu'ara
112
26:112
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
[112] เขา (นูหฺ) กล่าวว่า ฉันไม่มีความรู้อันใดเลยในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกัน
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فقال نوح عليه السلام:
وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ