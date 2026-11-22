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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 11
Ash-Shu'ara
11
26:11
قوم فرعون الا يتقون ١١
قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ١١
قَوۡمَ
ﲕ
فِرۡعَوۡنَۚ
ﲖﲗ
أَلَا
ﲘ
يَتَّقُونَ
ﲙ
١١
ﲚ
[11] คือหมู่ชนของฟิรเอานฺพวกเขาไม่ยำเกรงดอกหรือ
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