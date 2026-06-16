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Ash-Shu'ara
103
26:103
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
ﲯ
ﲰ
ﲱ
ﲲﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
[103] แท้จริงในการนี้ ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขา ไม่เป็นผู้ศรัทธา
ตัฟซีร
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หะดีษ
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
"إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين"
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