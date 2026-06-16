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Ash-Shu'ara
101
26:101
ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
ﲣ
ﲤ
ﲥ
ﲦ
[101] และไม่มีมิตรผู้รักใคร่ด้วย
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Tafsir Muyassar
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 26:100 ถึง 26:101
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.