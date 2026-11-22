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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 10
Ash-Shu'ara
10
26:10
واذ نادى ربك موسى ان ايت القوم الظالمين ١٠
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠
وَإِذۡ
ﲌ
نَادَىٰ
ﲍ
رَبُّكَ
ﲎ
مُوسَىٰٓ
ﲏ
أَنِ
ﲐ
ٱئۡتِ
ﲑ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲒ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲓ
١٠
ﲔ
[10] และจงรำลึก เมื่อพระเจ้าของเจ้าทรงเรียกมูซาว่า จงไปยังหมู่ชนผู้อธรรม
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