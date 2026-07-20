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As-Sajdah
27
32:27
اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ٢٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَـٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٢٧
أَوَلَمۡ
يَرَوۡاْ
أَنَّا
نَسُوقُ
ٱلۡمَآءَ
إِلَى
ٱلۡأَرۡضِ
ٱلۡجُرُزِ
فَنُخۡرِجُ
بِهِۦ
زَرۡعٗا
تَأۡكُلُ
مِنۡهُ
أَنۡعَٰمُهُمۡ
وَأَنفُسُهُمۡۚ
أَفَلَا
يُبۡصِرُونَ
٢٧
[27] พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า เราได้ให้น้ำไหลลงสู่แผ่นดินที่แห้งแล้ง แล้วด้วยมัน (น้ำ) เราได้ให้พืชผลงอกเงยออกมา เพื่อปศุสัตว์ของพวกเขาและตัวของพวกเขาเองได้กินจากมัน แล้วพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือ
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การไตร่ตรองไม่ได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของ Quran.com และไม่ควรนำออกจากบริบท
tareq abed
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6 ปีที่แล้ว
·
อ้างอิง
อายะห์ 80:24-32, 32:27
This is a good example on taqdeem (advancement) and takheer (delaying) used in arabic.
In Surah Al Sajda, referring to how livestock as well as humans eat from the crops of the earth, Allah swt mentions the cattle first before the human.
In surah Abasa, it mentions how the vegetation is a provision for us and our livestock, but mentioning us humans before the cattle in this verse. Why the difference ?
The context tells you why:
In surah AlS...
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