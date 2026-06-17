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As-Saffat
8
37:8
لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
[8] พวกมันจะไม่สามารถรับฟัง (จากมะลาอิกะฮฺผู้อยู่) ในชั้นฟ้าชั้นสูงได้ และพวกมันจะถูกขว้างจากทุก ๆ ด้าน
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى
] ناتوانن گوێ بگرن له فریشتهكانى سهرهوه [
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨)
] كه ئهگهر گوێ بگرن ئهوه له ههموو لایهكهوه ئهو ئهستێرانهیان تێدهگیرێت.