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As-Saffat
5
37:5
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
[5] พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง และพระเจ้าแห่งทิศทางตะวันออก
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَیۡنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَـٰرِقِ ٥﴾ أي والمغارب للشمس ولها كُلّ يَوْم مَشْرِق وَمَغْرِب