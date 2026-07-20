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As-Saffat
22
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
۞ ٱحۡشُرُواْ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
وَأَزۡوَٰجَهُمۡ
وَمَا
كَانُواْ
يَعۡبُدُونَ
٢٢
[22] จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรม และบรรดาสหายของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะ
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การไตร่ตรองไม่ได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของ Quran.com และไม่ควรนำออกจากบริบท
Umar Shariff
ติดตาม
5 ปีที่แล้ว
·
อ้างอิง
อายะห์ 37:56, 37:22
The Party you wish NOT to go
Sharik said, narrating from Simak, from An-Nu`man:'I heard Umar say:
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ
(Assemble those who did wrong, together with their companions),
means, `Those who are like them. So those who committed Zina will be gathered with others who committed Zina, those who dealt in Riba will be gathered with others who dealt in Riba, those who drank wine will be gathered with others who drank...
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