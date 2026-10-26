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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 178
As-Saffat
178
37:178
وتول عنهم حتى حين ١٧٨
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍۢ ١٧٨
وَتَوَلَّ
ﳀ
عَنۡهُمۡ
ﳁ
حَتَّىٰ
ﳂ
حِينٖ
ﳃ
١٧٨
ﳄ
[178] และเจ้าจงหันเหออกจากพวกเขาระยะหนึ่ง
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