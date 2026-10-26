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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 175
As-Saffat
175
37:175
وابصرهم فسوف يبصرون ١٧٥
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥
وَأَبۡصِرۡهُمۡ
ﲲ
فَسَوۡفَ
ﲳ
يُبۡصِرُونَ
ﲴ
١٧٥
ﲵ
[175] และจงเฝ้าคอยดูพวกเขาเถิด แล้วพวกเขาก็จะเห็นมันเอง
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