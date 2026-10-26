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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 174
As-Saffat
174
37:174
فتول عنهم حتى حين ١٧٤
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍۢ ١٧٤
فَتَوَلَّ
ﲭ
عَنۡهُمۡ
ﲮ
حَتَّىٰ
ﲯ
حِينٖ
ﲰ
١٧٤
ﲱ
[174] ดังนั้น เจ้าจงหันเหออกจากพวกเขา (ชนกุฟฟาร) ชั่วระยะหนึ่ง
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
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