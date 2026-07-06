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As-Saffat
164
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّآ
إِلَّا
لَهُۥ
مَقَامٞ
مَّعۡلُومٞ
١٦٤
[164] และไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเรา เว้นแต่เขาได้มีตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้แล้ว
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หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَا مِنَّاۤ﴾ مَعْشَر الْمَلَائِكَة أَحَد ﴿إِلَّا لَهُۥ مَقَامࣱ مَّعۡلُومࣱ ١٦٤﴾ فِي السَّمَاوَات يَعْبُد اللَّه فِيهِ لَا يَتَجَاوَزهُ