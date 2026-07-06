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As-Saffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
فَإِنَّكُمۡ
وَمَا
تَعۡبُدُونَ
١٦١
[161] แน่นอน พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชานั้น
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العربية
Bayan ul Quran
آیت 161{ فَاِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ } ”پس تم اور جن کو تم پوجتے ہو۔“