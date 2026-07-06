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As-Saffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
[161] แน่นอน พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชานั้น
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 37:154 ถึง 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .