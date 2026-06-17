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As-Saffat
16
37:16
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ١٦
أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥ
[16] เมื่อเราตายไปแล้ว และเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูก เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกแน่ละหรือ?
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون "
.