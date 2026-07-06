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As-Saffat
157
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
[157] ดังนั้น พวกเจ้าจงนำคัมภีร์ของพวกเจ้ามาแสดง หากพวกเจ้าเป็นผู้สัตย์จริง
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فأتوا بكتابكم )
الذي لكم فيه حجة
( إن كنتم صادقين )
في قولكم .