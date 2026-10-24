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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 155
As-Saffat
155
37:155
افلا تذكرون ١٥٥
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥
أَفَلَا
ﱆ
تَذَكَّرُونَ
ﱇ
١٥٥
ﱈ
[155] พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญดูบ้างหรือ?
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Tafsir Fathul Majid
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